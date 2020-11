Przemysław Czarnek pisze o „oczernianiu” i „desakralizacji” Jana Pawła II

Przypomnijmy, we wtorek 10 listopada Stolica Apostolska ujawniła raport na temat byłego kardynała Theodore'a McCarricka, oskarżanego o molestowanie nieletnich i dorosłych. Po tej publikacji środowiska katolickie w Stanach Zjednoczonych zaczęły nawoływać do dekanonizacji św. Jana Pawła II. Oświadczenie w tej sprawie wydało też Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. „Wyrażamy stanowczy sprzeciw, który kierujemy do autorów fałszywych i tendencyjnych publikacji, których celem nie jest dobro ofiar nadużyć oraz bezwzględna ochrona dzieci i młodzieży, ale szkalowanie dobrego imienia św. Jana Pawła II” – czytamy między innymi w dokumencie.

Czarnek komentuje

Część oświadczenie KUL opublikował na swoim Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, przy okazji komentując, co myśli o całej sytuacji.

„Ludzie, którzy dziś oczerniają i »desakralizują« Jana Pawła II nie wiedzą, że »mogą« to robić, bo wolność zawdzięczamy w dużej mierze właśnie oczernianemu i szkalowanemu... Janowi Pawłowi II” – stwierdził.

