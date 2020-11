Stowarzyszenie Obrońców Życia ogłosiło konkurs dla młodzieży na mema pro-life

Na Facebooku Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka pojawił się w tym tygodniu nietypowy konkurs pt. „Jestem pro-liferem. Jestem za życiem”. Jak czytamy na stronie konkursu, jego celem jest „rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na piękno ludzkiego życia na każdym etapie jego rozwoju”, a także zachęcanie młodzieży do ekspresji talentów.

Konkurs pro-liferów jest przeznaczony dla młodzieży z całej Polski w wieku 14-18 lat.

Stowarzyszenie Obrońców Życia ogłosiło konkurs na memy

Co interesujące, Stowarzyszenie Obrońców Życia chce, by prace konkursowe były memami. Organizatorzy zachęcają:

Pokaż w formie memu, czyli grafiki (zdjęcia/rysunku/szkicu…) wraz z krótkim hasłem przeznaczonej do udostępniania w mediach społecznościowych, pozytywne podejście do obrony ludzkiego życia. We wpisie dołączono przykład takiego mema pro-life.

Konkurs trwa do 22 listopada, a jego wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada na stronie internetowej i fanpage stowarzyszenia. Do wygrania są m.in. gry planszowe czy kalendarze pro-life. Wśród kryteriów do spełnienia są m.in.:

Mem musi się w pozytywny sposób odnosić do obrony życia (bez drastycznych zdjęć);

Praca musi być wynikiem indywidualnej pracy twórczej autora;

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie pięć memów.

