Tymczasowy szpital w hangarze na Okęciu. Błaszczak: Pierwsi pacjenci pod koniec listopada

– Przed końcem miesiąca będzie gotowy szpital tymczasowy na lotnisku Okęcie. Teraz chcielibyśmy oficjalnie zainaugurować nabór do szpitala – mówił Mariusz Błaszczak w poniedziałek 16 listopada na konferencji w Warszawie. – Wojskowy tymczasowy szpital na Okęciu będzie wpierał cywilną służbę zdrowia. W szpitalu będzie 250 łóżek dla pacjentów chorych na koronawirusa, w tym 30 łóżek dla pacjentów którzy będą wymagać intensywnej opieki lekarskiej – przekazał szef MON.

Szpitalem patronackim tymczasowego szpitala budowanego przez wojsko w hangarze na Okęciu ma być Wojskowy Instytut Medyczny znajdujący się przy ul. Szaserów w Warszawie. Budowa szpitala ma być w pełni finansowana z budżetu MON.

Wcześniej szpital tymczasowy miał powstać w warszawskiej hali Expo. – Przeniesienie lokalizacji wiąże się z tym, że nie musimy płacić czynszu właścicielowi EXPO, ten pieniądze przeznaczamy na wyposażenie szpitala i czas przygotowania szpitala znacznie się skróci – tłumaczył szef MON. Hangar I Bazy Lotnictwa Transportowego na Okęciu jest w pełni własnością Wojska Polskiego.

Szpital Tymczasowy na Okęciu. Kiedy przyjmie pierwszych pacjentów?

– Zakładamy, że z końcem listopada szpital przyjmie pierwszych pacjentów – zapowiedział Błaszczak. – Jest on zorganizowany w hangarze. Jest on przygotowywany do użytku. Jestem przekonany, że w ciągu dwóch tygodni wszystkie formalności zostaną załatwione – dodał minister.

O celu powstania szpitala mówił dyrektor WIM, gen. dyw. Grzegorz Gielerak. – Tworzymy szpital, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce. Tworzymy go na podstawie doświadczeń, jakie mamy z dotychczasowych misji w Lombardii. To nie będzie izolatorium. To będzie szpital dla pacjentów, którzy będą wymagali intensywnej opieki – zapewnił na konferencji.

Szef MON zapowiedział, że równocześnie równolegle z budową szpitala tymczasowego na Okęciu są przygotowywane inwestycje, które zwiększą liczbę łóżek w szpitalu wojskowym na Szaserów.

Szpital Tymczasowy na Okęciu. Rusza rekrutacja

Szef MON zapewnił, że w placówce będzie pracował zespół doświadczonych i profesjonalnych lekarzy, który zdobywał doświadczenie m.in. w szpitalach w Lombardii. Zapraszał jednak również innych medyków do współpracy ze szpitalem.

– W szpitalu tymczasowym na Okęciu będzie pracował zespół doświadczonych i profesjonalnych lekarzy, pielęgniarek. W szpitalu będą także pomagać wojskowi studenci medycyny. Ale dziś zapraszamy także do współpracy wszystkich chętnych medyków – mówił Błaszczak.

Lekarze mogą się rekrutować do pracy w szpitalu tymczasowym poprzez uruchomiona w tym celu stronę internetową.

