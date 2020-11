Bez decyzji ws. aresztu dla Leszka Czarneckiego. Sąd odroczył posiedzenie

W poniedziałek 16 listopada Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia miał się zająć wnioskiem Prokuratury Regionalnej w Warszawie o tymczasowe aresztowanie biznesmena Leszka Czarneckiego. Jak podała Polska Agencja Prasowa, posiedzenie zostało odroczone do 21 grudnia. Była to już druga taka decyzja sądu. 16 października posiedzenie odroczono na wniosek obrońcy Leszka Czarneckiego, mecenasa Jacka Dubois.

O co chodzi z aferą GetBack?

Leszek Czarnecki, właściciel Idea Banku, ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack. Prokuratura Regionalna postawiła biznesmenowi jeden zarzut, ale "wypełnia on znamiona kilku przestępstw". Według śledczych miał on utopić 130 mln zł należących do klientów Idea Banku, którzy kupili obligacje GetBack.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Czarnecki jako przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. oraz osoba faktycznie nim zarządzająca, poprzez wyrażanie zgody umożliwił zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci Idea Bank S.A., za pośrednictwem którego obligacje GetBack S.A. nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 mln zł. Klienci Idea Bank byli systemowo wprowadzani w błąd, co do bezpieczeństwa zainwestowanych środków, właściwości nabywanego instrumentu finansowego i jego ekskluzywności" - przekazała w komunikacie Prokuratura Regionalna.

Dystrybucja obligacji za pośrednictwem Idea Banku miała być prowadzona bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

