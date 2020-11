Czarnek: Próba desakralizacji Jana Pawła II jest obrzydliwa i niezwykle czytelna

Pytany o formułowane w kierunku kardynała Stanisława Dziwisza oskarżenia, Przemysław Czarnek zaznaczył, że nie zna szczegółów jego działań, dlatego „nie może się na ten temat wypowiadać”.

Nasilona „walka z Kościołem”

Według ministra, problem pedofilii jest bolesny zarówno w Kościele jak i w innych środowiskach. – Jest też celowo wykorzystywany do walki z Kościołem, religią, Bogiem czy chrześcijaństwem, bo choć w Kościele występuje w nie większej, a nawet mniejszej skali niż w innych środowiskach, to tylko tu jest tak mocno nagłaśniany – stwierdził. – Walka z Kościołem nasila się zawsze w okolicach świąt religijnych i narodowych. Podjęta dziś próba desakralizacji Jana Pawła II jest obrzydliwa i niezwykle czytelna – dodał. Następnie, powołując się na oświadczenie władz KUL podkreślił, że to Jan Paweł II „jako pierwszy podjął zdecydowaną walkę z brakiem porządku moralnego w sferze seksualności, także w Kościele” .

Stanowcze oczyszczenie

Czarnek zaznaczył, że Kościół, biorąc pod uwagę swoją wyjątkową misję i pozycję, powinien oczyścić się „bardziej stanowczo i jednoznacznie – nawet jeśli byłoby to bolesne”. Zdaniem ministra należy jednak przede wszystkim jednoznacznie zwrócić uwagę na to, że „przeważająca większość zbrodni pedofilii (...) ma tło homoseksualne”.

