„Doszło do pobicia za to tylko, że jest Polakiem”. Mikołaj Pawlak interweniuje ws. 7-latka

O domniemanym pobiciu chłopca ze względu na jego narodowość napisał na Facebook ojciec dziecka, Karol Mizglaski. Rano jak zwykle żona zawiozła syna do szkoły. Po drodze planowanie dnia, ‘żółwik’ i buzi... (O godz.) 11.03 telefon ze szkoły, że syn musi zostać odwieziony do szpitala. To nie był wypadek. Szykany, zastraszanie trwały od początku roku, w końcu doszło do pobicia za to tylko, że jest Polakiem" – relacjonował mężczyzna. Sprawy nie opisały żadne większe media na Wyspach.

facebook

Incydent, do którego miało dojść w Halifax, zwrócił uwagę Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak na Twitterze poinformował o swoich działaniach. RPD zapowiedział, że zażąda od swojego brytyjskiego odpowiednika interwencji „w tej bulwersującej sprawie” . Pawlak zamierza działać także na forum Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka w sprawie „powstrzymania dyskryminacji polskich dzieci” .

twitter