Stosowanie się do reguł ortograficznych to dla wielu ogromne wyzwanie, któremu nie zawsze udaje się sprostać. Jak będzie tym razem? Zachęcamy do rozwiązania quizu.

QUIZ:

Jak poprawnie zapisać te wyrazy? Quiz ortograficznyCzytaj też:

„Nie jesteśmy w Hollywood. Jesteśmy w Polsce”. Doda komentuje burzę wokół FWK