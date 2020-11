Jerzy Owsiak o liderze Bayer Full: Może liczyć na order Gloria Artis

Wszystko zaczęło się od Funduszu Wsparcia Kultury. Na liście podmiotów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu znalazł się m.in. zespół Sławomira Świerzyńskiego Bayer Full z łączną kwotą wsparcia blisko 600 tys. zł.

Fundusz ten nie spodobał się jednak opinii publicznej, która zarzuciła ministerstwu nieadekwatność przyznanych kwot do potrzeb wytypowanych artystów. Ostatecznie, po krytyce, szef resortu Piotr Gliński poinformował, że fundusz zostaje wstrzymany do momentu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

„Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy” – komentował niepopularną decyzję ministerstwa lider Kultu Kazik Staszewski.

Sławomir Świerzyński: Kto pamięta taki zespół jak Kult?

Pytany o komentarz do przyznanych mu pieniędzy i wypowiedzi Kazika, Świerzyński powiedział w rozmowie z Polsat News:

– Głupszej wypowiedzi to dawno nie słyszałem. Dlaczego? Oni mówią, że jak ktoś chce im pomóc, to niech ich płytę kupi. A kto by chciał ich płytę kupić? – zastanawiał się Świerzyński.

– Kultu? No ja bym może kupiła – odparła prowadząca program. – Bayer Full sprzedał w Polsce 17,5 mln płyt, na fakturę, i od tego wszystkiego odprowadził podatki. My jako zespoły disco polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że nie chcemy waszych pieniędzy, to... Kto pamięta taki zespół jak Kult? – ripostował lider Bayer Full.

Jerzy Owsiak: Gloria Artis dla Bayer Full

Wypowiedź lidera zespołu Bayer Full odbija się szerokim echem. Odniósł się do niej również organizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i muzycznej imprezy Pol'and'Rock Festival Jerzy Owsiak.

„Po wypowiedzeniu opinii na temat Kultu przez twórcę disco polo Sławomira Świerzyńskiego zainteresowanie wydaną przez nas i SP Records płytą jest ogromne. W tym momencie złożyliśmy zamówienie na dotłoczenie 11 000 płyt Kultu z Pol'and'Rock Festival. Pierwszy nakład 8 000 boxów CD/DVD i 3000 winyli wyprzedał się w całości. Tę i inne płyty możecie kupić na stronie www.siemashop.pl i SP Records. Więc w sposób nietypowy dla całej dyskusji, która śmiga w internecie, mogę tylko prosić członka zespołu Bayer Full o dalsze wypowiedzi” – napisał.

„Mało tego – podejrzewam, że może liczyć na order Gloria Artis od obecnie panującego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dawajcie Panowie obydwaj, ile wlezie, bo nadajcie na tych samych falach” – dodał.

