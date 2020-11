Spięcie między posłem PiS i Sikorskim. „Kłamie pan i obraża”

Nagranie z wymiany zdań między Januszem Kowalskim a Radosławem Sikorskim udostępnił na Twitterze dziennikarz Roch Kowalski. Do spotkania polityków doszło w Sejmie, a poseł PiS przekonywał byłego szefa MSZ, że zarówno Lech Kaczyński, jak i całe ugrupowanie PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, w „sytuacji kiedy Polska była szantażowana przez Kreml i Federacją Rosyjską, stanęła po stronie rządu Platformy Obywatelskiej” .

Kowalski do Sikorskiego: Polska jest szantażowana przez Niemcy

– Ponieważ to jest właśnie polska racja stanu. Dzisiaj panie ministrze, a był pan szefem MSZ, Polska jest szantażowana przez Niemcy – dodał Kowalski. Z taką oceną sytuacji nie zgodził się Sikorski stwierdzając, że nikt nie szantażuje naszego kraju. – Polska po prostu kolejny raz przegrała głosowanie 25:2, bo przegrywacie kolejne głosowania, bo nie umiecie negocjować. To nie jest szantaż, tylko przegrana – podkreślił.

W odpowiedzi Kowalski przekonywał, że Sikorski dążył do tego, by Rosja została przyjęta w szeregi NATO. – Kłamie pan – ripostował europoseł KO, po czym kilkukrotnie podkreślił, że polski rząd przegrał głosowanie dotyczące unijnego budżetu. W dalszej części rozmowy ocenił z kolei, że politycy PiS „dążą do dyktatury” , a Kowalski nie tylko kłamie, ale również go obraża.

