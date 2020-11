Lider Bayer Full sugerował, że nikt nie chce płyt Kultu. Tymczasem nakład wyprzedał się w całości

Przypomnijmy, na liście podmiotów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu znalazł się m.in. zespół Sławomira Świerzyńskiego Bayer Full z łączną kwotą wsparcia blisko 600 tys. zł. Po wielu głosach krytyki fundusz został wstrzymany do momentu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, a głos w sprawie zabrał Kazik Staszewski.

Dotacje dla muzyków. Kazik Staszewski i Sławomir Świerzyński komentują

„Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy” – komentował lider Kultu w mediach społecznościowych. Zaapelował również o kupowanie płyt zespołu, który koncertował na Pol'and'Rock Festival.

Do tych słów Staszewskiego odniósł się Sławomir Świerzyński. Lider Bayer Full stwierdził na antenie Polsat News, że „głupszej wypowiedzi dawno nie słyszał” . – Oni mówią, że jak ktoś chce im pomóc, to niech ich płytę kupi. A kto by chciał ich płytę kupić? – dociekał. Następnie dodał, że jego zespół sprzedał już w kraju 17,5 mln płyt, a z dochodu odprowadzał podatku. – My jako zespoły disco polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że nie chcemy waszych pieniędzy, to... Kto pamięta taki zespół jak Kult? – kontynuował.

Płyta Kultu wyprzedana. Jerzy Owsiak potwierdza

Krążek, do kupna którego zachęcał Staszewski, najwyraźniej zaczął cieszyć się dużą popularnością. Jerzy Owsiak napisał na Facebooku, że po wypowiedzi Świerzyńskiego w Polsat News zainteresowanie płytą jest „ogromne”. „W tym momencie złożyliśmy zamówienie na dotłoczenie 11 000 płyt Kultu z Pol'and'Rock Festival. Pierwszy nakład 8 000 boxów CD/DVD i 3000 winyli wyprzedał się w całości” – przekazał szef WOŚP dodając, że w obliczu takiego wzrostu zainteresowania płytą „może tylko prosić członka zespołu Bayer Full o dalsze wypowiedzi” .

