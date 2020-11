Ksiądz porównał kobiety do „brudnych szklanek, z których nikt nie chce pić”. Teraz się tłumaczy

Salezjanin wiarę katolicką popularyzuje w mediach społecznościowych. Prezentuje humorystyczne filmy, które w założeniu mają trafiać do najmłodszych. Jego profil na TikToku śledzi ponad 37 tys. internautów. Jedno z ostatnich nagrań wywołało mnóstwo kontrowersji.

Ksiądz Jakub Piątkowski na TikToku próbował przekonać, że czystość przedmałżeńska jest jedną z największych cnót w Kościele katolickim. Dla wzmocnienia swojej tezy użył dość zaskakującego porównania. – Kiedyś była pełna, teraz już jest pusta, trochę brudna. Wiele osób z niej piło. Chcesz się napić? Prawdopodobnie nie – tłumaczył pokazując widzom brudną szklankę. W dalszej części nagrania stwierdził, że brudna szklanka jest jak kobieta, która współżyła przed ślubem. Dziewice także są według duchownego podobne do szklane – jednak te są czyste i pełne. Duchowny nawiązał do historii, o którą jego fani pytali w komentarzach pod filmem. Chodziło o dziewczynę, która na TikToku chwaliła się swoją czystością przed ślubem. – Ta dziewczyna jest pełną szklanką, czystą i może dać siebie w pełni drugiej osobie, do której będzie miała pewność, że to jest ta jedyna – podkreślił.

Ksiądz przeprasza za niefortunne porównanie

Po publikacji filmiku na TikToku w sieci zaroiło się od negatywnych komentarzy. Internauci zarzucali księdzu Piątkowskiemu seksizm oraz przedmiotowe traktowanie kobiet. Duchowny najpierw stwierdził, że porównanie nie miało na celu urażenie kogokolwiek, ale ukazanie prawdy. Później swoje słowa ponownie sprostował. – Chodziło mi nie tylko o dziewczyny, ale też o chłopaków. Wszyscy na równi, bez stopniowania. A jeśli chodzi o szklankę, oczywiście, że można ją umyć, to się nazywa spowiedź święta – wyjaśnił.

