„Twarz ma złą”. Pawłowicz oceniła urodę wokalistki

„I've Seen That Face Before” Kovacs to piosenka, którą polecił jeden z użytkowników Twittera. „Odsłuchałam dziś rano. Piękny mocny głos, ale dobrze, że zamiast wykonawczyni pokazują twarze innych, ładnych kobiet” – zrecenzowała Krystyna Pawłowicz.

Pawłowicz ocenia urodę wokalistki: Twarz ma złą

„Czyli coś jest nie tak z wykonawczynią Kovacsu?” – dopytywał byłą posłankę PiS internauta. „No, wyszukałam nazwisko tej piosenkarki, zobaczyłam jej zdjęcie i jej twarz taka jakaś nie bardzo... To nie jest ta, którą widać na początku nagrania” – odniosła się sędzia TK.

Dyskusja się przeciągała, a użytkownik Twittera postanowił ustalić, co konkretnie nie przypadło do gustu byłej posłance PiS. Założył, że na opinię Krystyny Pawłowicz wpływ mogły mieć włosy artystki. „Ale jak jej odrosną, będzie ok” – napisał. W tym przypadku internauta również doczekał się odpowiedzi. „Nie, bo twarz ma złą... Raczej nic nie pomoże, ale śpiewać przez radio, jak najbardziej. Głos piękny” – napisała Krystyna Pawłowicz.

Czytaj też:

