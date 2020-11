Co dalej z ustawą covidową? Premier ma wyjaśnić przyczyny niepublikowania dokumentu

Sprawa dotyczy przegłosowanej przez Sejm pod koniec października tzw. ustawy covidowej. W nowych przepisach znalazły się m.in. zmiany dotyczące wynagrodzeń dla wszystkich medyków zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa.

Wokół dokumentu powstało zamieszanie, ale ostatecznie na biurko prezydenta trafiła ustawa po naniesieniu poprawek senackich. Podpisana początkiem listopada przez Andrzeja Dudę ustawa nie trafiła jeszcze jednak do Dziennika Ustaw.

Za publikację w Dzienniku Ustaw, będącą formalnym potwierdzeniem wejścia przepisów w życie, odpowiada premier. Jak mówił rzecznik rządu Piotr Mueller na antenie Polskiego Radia – ustawa ta jest jednak efektem pomyłki w głosowaniach. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin mówił w RMF FM, że „niepublikowanie ustawy, którą podpisał prezydent, to wyraz odpowiedzialności za Polskę”. Politycy PiS stoją na stanowisku, że przyznanie dodatków wszystkim medykom, to zbyt duże obciążenie dla budżetu.

Opozycja krytykuje działania premiera

Z taką wykładnią nie zgadza się opozycja, która tłumaczy, że przegłosowana przez parlament, a następnie podpisana przez prezydenta ustawa, z mocy prawa powinna zostać automatycznie opublikowana. Koalicja Obywatelska zawiadomiła w sprawie działań premiera prokuraturę, zarzucając Morawieckiemu możliwość popełnienia przestępstwa.

Do Sejmu trafił także wniosek, w którym opozycja domaga się przedstawienia przez Morawieckiego powodów, dla których wstrzymuje publikację ustawy. – To stoi na głowie, to wymaga stanowczej reakcji marszałka Sejmu po to, żeby zmusić premiera do natychmiastowej publikacji tej ustawy – apelował z sejmowej mównicy poseł Robert Kropiwnicki.

Marszałek Witek: Premier wystąpi w Sejmie

Jak podczas środowego posiedzenia Sejmu poinformowała marszałek Elżbieta Witek, premier Morawiecki udzieli wnioskowanej odpowiedzi. Ma on w czwartek wystąpić w Sejmie i przekazać parlamentarzystom powody zwłoki przy publikacji dokumentu.

Z słów marszałek Witek wynika także, że premier przedstawi również informację o zapowiadanym zablokowaniu unijnego budżetu przez Polskę.

Jak jednak po zakończonym Konwencie Seniorów, powiedział dziennikarzom wiceszef klubu PSL-Kukiz'15 Marek Sawicki, „nie ma woli większości parlamentarnej, aby premier udzielił informacji” w kwestii zapowiadanego weta do budżetu UE oraz „nie ma też zgody na to, żeby premier poinformował dlaczego nie publikuje uchwalonej ustawy”.

