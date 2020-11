Morawiecki o UE „karzącej słabszych”. Mówił o „pałce propagandowej”

Podczas środowego posiedzenia Sejmu na mównicy pojawił się Mateusz Morawiecki, który przedstawił stanowisko rządu w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Przypomnijmy, przeciwko powiązaniu budżetu z praworządnością opowiedziały się Polska i Węgry, zgłaszając weto. – To nie podział na lewicę i prawicę tylko na tych, którzy chcą, żeby kilku urzędników w Brukseli decydowało o Polskim losie i tych, którym zależy na Polsce. Dzisiaj stoimy przed fundamentalnym wyborem – tłumaczył premier w Sejmie.

Mateusz Morawiecki: To nie jest UE, do której wchodziliśmy

Szef rządu argumentował, że w obecnej trudnej sytuacji konieczne jest „prowadzenie polityki wyłącznie w interesie Polski” . – Unia Europejska musi się opierać na fundamencie prawa i pewności prawa. To jest to, o co walczymy – kontynuował. Polityk przekonywał także, że dla jego rządu UE nie jest „skarbonką i pieniędzmi” , a wartościami takimi jak „równość wszystkich państw wobec prawa” .

Mateusz Morawiecki wskazywał także, że przyjęcie rozporządzenia, które może być dowolnie interpretowane przez unijnych urzędników groziłoby „późniejszym rozpadem UE” . Według premiera za kilka lat ten sam mechanizm mógłby być stosowany przeciwko innemu państwu. – Unia, gdzie jest europejska oligarchia, która karze tych słabszych i wciska ich do kąta to nie jest UE, do której my wchodziliśmy. To nie jest UE, która ma przed sobą przyszłość – podkreślił.

Premier o Unii Europejskiej: Praworządność stała się pałka propagandową

Szef rządu nawiązał również do samego sedna weta, czyli proteście przeciw powiązaniu budżetu z kwestią praworządności. – Praworządność i łamanie praworządności stało się w UE pałką propagandową. Odrzucamy takie stanowisko – zaznaczył. – Dobrze znamy z czasów PZPR, z czasów komunistycznych użycie tych pałek propagandowych – dodawał.

Mateusz Morawiecki stwierdził również, że wspomniana praworządność jest „stosowana w UE jako swego rodzaju straszak, stosowana jest w sposób odwrotny do wartości i zawartości tego sformułowania” . Zdaniem premiera praworządność powinna polegać na prawie państw do podejmowania reform wymiaru sprawiedliwości „zgodnie z traktatami i z własną konstytucją” .

