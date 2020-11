Łyżki wycofane ze sprzedaży. GIS wydał ostrzeżenie

W komunikacie GIS czytamy, że ze sprzedaży wycofano jedną partię łyżek z tworzywa sztucznego Fiskars Functional Form™. Służby sanitarne zostały wcześniej poinformowane przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) o tym, że we wspomnianym produkcie wykryto migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności mającej kontakt z łyżkami. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia – przypomina GIS i apeluje o to, by nie używać wycofywanych ze sprzedaży łyżek do kontaktu z żywnością.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Fiskars Functional Form™ Spoon

Numer artykułu: 1027299

Numer partii: 200620

Kod EAN: 6424002009665

Kwestionowaną partię produktu można także rozpoznać po wytłoczonych na produkcie symbolach „2↑0”, przy czym „↑” wskazuje cyfrę „6”.

