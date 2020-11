Zabili „wujka”, a ciało wyrzucili do rzeki. 28-latka i jej partner zatrzymani

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 listopada w Aleksandrowie Łódzkim – podaje tvn24.pl. Wtedy to w jednym z mieszkań odbywała się impreza, a sąsiedzi mieli słyszeć „niepokojące odgłosy”. Chociaż wskazywały ona na poważną awanturę, to nie wezwali policji, a o sprawie poinformowali dopiero dwa dni później siostrę 49-letniego właściciela lokalu.

Zawinęli zwłoki w dywan i wrzucili do rzeki

Kobieta nie mogła skontaktować się z bratem, więc zgłosiła jego zaginięcie na komendzie. Wówczas funkcjonariusze przyjechali do mieszkania, w którym odkryli niepokojące ślady. – Na miejscu zauważyli ślady krwi i brak dużego fragmentu dywanu. W wyniku specjalistycznych badań ustalono, że krew była zmywana z podłogi – powiedział Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej.

W toku śledztwa ustalono, że pokój od zaginionego mężczyzny wynajmowała 28-latka. – Kobieta nazywała go „wujkiem”. Z naszych ustaleń wynika, że kobieta uczestniczyła w nocy z czwartku na piątek w imprezie odbywającej się w mieszkaniu. Był na niej również jej o rok starszy partner – relacjonował Kopania.

Para została zatrzymana przez policję, a tego samego dnia w rzece Bzurze jeden z mieszkańców zauważył zwłoki zawinięte w dywan. Na ciele zmarłego znaleziono ciętą ranę, którą prawdopodobnie zadano nożem. 28-latka i jej partner usłyszeli już zarzuty. Przypomnijmy, za zabójstwo może im grozić nawet dożywocie.

