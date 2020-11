Włodzimierz Czarzasty gwiazdą MEMÓW. Wszystko za sprawą incydentu z policją

Podczas środowych obrad Sejmu szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformował, że Włodzimierz Czarzasty podczas Strajku Kobiet został „pobity przez policję i zatrzymany”. Lewica zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak wicemarszałek Sejmu rozmawia z policjantami. – Gdzie ten pan, który mnie popchnął? Halo! Kto wami kieruje? Pobił mnie policjant! Pobił, potrącił mnie – mówi wzburzony Czarzasty, a jeden z policjantów próbuje uspokoić polityka i prosi o wyjaśnienia, co się zdarzyło.

Rzecznik KSP: Funkcjonariusz ranny po incydencie

W trakcie konferencji prasowej rzecznik KSP przekazał, że z punktu widzenia policji sytuacja wyglądała inaczej, niż przedstawił to wicemarszałek Sejmu. – Na naszych nagraniach wyraźnie widać, kto był stroną atakującą. Policjant się przewrócił i uderzył o hak pojazdu. Ma uraz mięśnia czworogłowego i założony gips. To bardzo poważny uraz, który wyklucza go ze służby na kilka tygodni, miesięcy – tłumaczył.

– Sprawa jest prowadzona w dwóch kierunkach, przez całą noc pracował wydział kontroli KSP. Komendant przekaże informacje do pani marszałek Sejmu. W trybie w postępowaniu karnym, w kierunku spowodowania bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu policjanta, prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury. Nie tylko ta sytuacja, ale też inne przypadki pokazują, że nie zawsze mamy wzajemny szacunek wobec funkcjonariusza, który wykonuje swoją pracę – dodał Sylwester Marczak.

Policja opublikowała także na Twitterze film, na którym widać zdarzenie z Włodzimierzem Czarzastym. „Szanowni parlamentarzyści! Immunitet jaki posiadacie nie daje prawa do przepychania policjantów i usiłowania przerwania kordonu, który funkcjonariusze tworzą aby zabezpieczyć dany obszar. Nietykalność policjantów ma taką samą wartość jak nietykalność posłów” – czytamy we wpisie na Twitterze.

„To nagranie pokazuje zdarzenie z udziałem wicemarszałka Sejmu. W 8 sekundzie widać, jak policjant zostaje odepchnięty. Funkcjonariusz doznał poważnego urazu nogi, wymagał pomocy lekarskiej i założenia gipsu” – podała policja.

Reakcja Czarzastego

– Niektórzy pytają, dlaczego nie będę tego skarżył? Bo powinienem oskarżyć Kaczyńskiego i Kamińskiego. Co będę skarżył chłopaka, który miał potem łzy w oczach. To wynika z arogancji i chamstwa rządzących – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w „Onet Rano”. Po konferencji prasowej policji nie wykluczył, że podejmie jednak jakieś kroki. – Jak się dzisiaj rano dowiedziałem, że pobiłem w międzyczasie policjanta, to musimy wziąć prawników i się zastanowić, czy po prostu w tej sprawie nie reagować w inny sposób – stwierdził.

