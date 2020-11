Szef GIS Jarosław Pinkas podał się do dymisji

Jarosław Pinkas pełnił funkcję szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego od 2018 roku. Z zawodu jest lekarzem, w przeszłości był wiceministrem zdrowia i szefem PCK. Portal Money.pl donosił, że w ostatnim czasie borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które nie są związane z koronawirusem. W piątek 20 listopada Polsat News poinformował, że szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego podał się do dymisji.

Co jest powodem decyzji Pinkasa?

Informację potwierdził rzecznik rządu. Piotr Muller przekazał, że powodem decyzji Pinkasa są problemy zdrowotne. „Składamy ogromne podziękowanie za dotychczasową pracę w niezwykle wymagającym okresie pandemii” – napisał na Twitterze dodając, że pełniącym obowiązki szefa GIS będzie dotychczasowy zastępca Krzysztof Saczka. Głównym inspektorem jednak zostać nie może, ponieważ nie jest z zawodu lekarzem, a taki wymóg jest w ustawie o inspekcji sanitarnej.

Niedzielski dziękuje Pinkasowi

Jarosławowi Pinkasowi za jego pracę w GIS podziękował Adam Niedzielski. „Dziękuję ministrowi Jarosławowi Pinkasowi za ponad dwa lata służby na rzecz państwa jako Główny Inspektor Sanitarny. Dziękuję za trud pracy w dobie epidemii i zapoczątkowanie procesu zmian w kierunku elektronizacji usług Inspekcji Sanitarnej” – napisał Adam Niedzielski.

Oświadczenie Pinkasa

Jarosław Pinas zamieścił oświadczenie w sprawie swojej dymisji na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. „Ze względu na gwałtowne pogorszenie się stanu mojego zdrowia i konieczność podjęcia leczenia zmuszony jestem zrezygnować z pełnienia funkcji szefa GIS. Decyzję o złożeniu dymisji podjąłem z ciężkim sercem. Uznałem, że wypełnianie powierzonej mi misji z pełnym oddaniem i poświęceniem nie jest w tej sytuacji możliwe” - napisał Jarosław Pinkas.

„Ostatnie miesiące zdominowane zostały przez pandemię. Spadło na nas wiele dodatkowych i trudnych obowiązków. Ale to doświadczenie pokazało, że wobec wielkich wyzwań zdrowotnych udało nam się stanąć w jednym szeregu. Jestem przekonany, że jest to dla nas bezcenny sprawdzian. Nasza instytucja po raz kolejny okazała się być kluczowym filarem w ochronie zdrowia. Dziś jesteśmy już w innym miejscu niż kilka miesięcy temu, lepiej przygotowani do kolejnych wyzwań” - podkreślił były już szef GIS.

