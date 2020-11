Wrocławscy radni odebrali kard. Gulbinowiczowi tytuł honorowego obywatela miasta

Rada Miejska we Wrocławiu pozbawiła kardynała Henryka Gulbinowicza tytułu honorowego obywatela tego miasta – podaje Onet, powołując się na ustalenia Tomasza Pajączka. Tytuł ten został przyznany duchownemu w czerwcu 1996 roku. Za jego odebraniem głosowało 28 radnych, trzech było przeciwko takiej decyzji, kolejnych trzech wstrzymało się od głosu.

Kardynał Henryk Gulbinowicz nie żyje. Miał 97 lat



W poniedziałek 16 listopada Episkopat poinformował o śmierci kardynała Henryka Gulbinowicza. Duchowny poważnie chorował i od pewnego czasu przebywał w szpitalu. Miał 97 lat. Niedługo przed śmiercią oskarżanego o molestowanie hierarchy Stolica Apostolska nałożyła na niego surowe sankcje, dotyczące m.in. pochówku.

Henryk Gulbinowicz – kim był?

Henryk Gulbinowicz urodził się w 1923 roku w Wilnie. Był duchownym, doktorem teologii, kardynałem. W latach 1951–1955 odbył studia w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował w wielu parafiach m.in. w Białymstoku, Nidzicy czy Olsztynie. W latach 1968-1970 sprawował funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. W 1970 roku otrzymał święcenia biskupie. Konsekracji dokonał kardynał Stefan Wyszyński. 15 grudnia 1975 został mianowany, a 3 stycznia 1976 prekonizowany arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

W archidiecezji powołał schroniska św. Brata Alberta, Hospicjum i Dom dla Narkomanów we Wrocławiu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy św. Jadwigi w Trzebnicy, Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami, Dom dla Emerytowanych Rolników w Henrykowie oraz Dom Samotnej Matki im. św. Faustyny Kowalskiej we Wrocławiu. W sierpniu 1980 udzielił wsparcia robotnikom strajkujących na Dolnym Śląsku, wyrażając zgodę na obecność kapłanów w zakładach pracy i odprawianie tam mszy. W 1985 roku Jan Paweł II kreował go kardynałem prezbiterem.

