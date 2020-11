Już dziś gala Fame MMA 8. Gdzie można oglądać walki m.in. Don Kasjo kontra Najman?

Fame MMA 8. Najman - Don Kasjo - o której walka?

Choć w pojedynku wieczoru zmierzą się Marcin Dubiel oraz Kacper Blonsky, największe emocje wśród fanów walk w oktagonie budzi starci Kacjusza Życińskiego z Marcinem Najmanem. Od kilku miesięcy trwa bowiem konflikt na linii Don Kasjo - Najman. - Tylko z nim doświadczyłem czegoś takiego, by rozmowę sprowadzać do rynsztoku. Nie jest to miłe i sympatyczne, ale nic na to nie poradzę - komentował Najman, który jakiś czas temu zapowiadał, że może być to ostatnia walka w jego karierze. Dla byłego zawodnika KSW będzie to czwarte starcie w Fame MMA. Do tej pory ma na swoim koncie da zwycięstwa i jedną porażkę. Jego rywal może się pochwalić trzema zwycięskimi pojedynkami. Starcie Don Kasjo - Najman to przedostatnia walka wieczoru. Jej rozpoczęcie jest planowane około godziny 23.

Fame MMA 8. Jakie walki?

W trakcie gali, która odbędzie się w łodzi, zobaczymy dwa pojedynki kobiet m.in. Dagmara Szewczyk kontra Zusje (kiedyś Luxuria Astaroth). Widzowie zobaczą także starcia m.in. Piotra Szeligi z Piotrem Piechowiakiem. Filipa Marcinka z Sobotą, Pawła Tybuskiego z Arabem, Alana Kwiecińskiego z Piotrem Pająkiem, a także Amadeusza "Ferrariego" Roślika z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką.

Fame MMA 8: Jak i gdzie kupić PPV? Ile kosztuje transmisja? Relacja i WYNIKI LIVE

Gala rozpocznie się w sobotę 21 listopada o godzinie 19:30 w Łodzi. Galę będzie można obejrzeć na żywo tylko w systemie pay-per-view. Zakupu można dokonać za pośrednictwem oficjalnej strony organizacji famemma.tv. Cena dostępu za pakie BASIC wynosi 19,99 zł. Dostępna jest także wersja PREMIUM, w ramach której mamy transmisję w jakości HD, dostęp do zapisu z przez 7 dni, transmisję Loży Szyderców, dostęp do zapisu z Loży Szyderców przez 7 dni, dostęp do zapisu z gal Fame MMA 5,6 oraz 7 przez 7 dni, a także materiały dodatkowe, takie jak wideo z training day czy backstage'u. Cena wynosi 24,99 lub 28,99 zł w zależności od sposobu płatności.

