Katoliccy youtuberzy: Seks w małżeństwie jest obowiązkowy. Nie może być skoncentrowany na przyjemności

Ramona i Janek Figatowie prowadzą w serwisie Youtube kanał zatytułowany Jednym Sercem. Jak sami zachwalają, jest to vlog o o Bogu, życiu i miłości oczami katolickiego małżeństwa. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem Boga, nieść Dobrą Nowinę w sieci, poruszać tematy dotyczące wiary, rodziny, codziennego życia chrześcijanina, które jest wypełnione działaniem Boga, Jego znakami i cudami – informują. Na kanale można znaleźć m.in. filmiki dotyczące prywatnych historii z życia małżeństwa np jak poradzili sobie po stracie dziecka, czy też jak wyznaczyli datę ślubu; a także porady np jak prawidłowo martwić się na różańcu.

„Seks w małżeństwie jest obowiązkowy”

Jeden z filmików jest poświęcony kwestiom seksu w związkach małżeńskich. Ramona i Janek Figatowie pokusili się o stwierdzenie, że relacje seksualne po ślubie są obowiązkowe. Przytoczyli wypowiedź z listu Świętego Pawła do Koryntian: Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża, mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi, żona nie rozporządza własnym ciałem lecz jej mąż, podobnie też i mąż, nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. – Współżycie w małżeństwie jest obowiązkowe i jest to prawda – podkreśliła youtuberka przekonując, że małżonkowie zawsze powinni zgadzać się na seks.

– Ta sfera seksualna jest bardzo wrażliwą i delikatną sferą, i na przykład często u mężczyzn wiąże się z poczuciem własnej wartości, więc jakieś zranienie w tej sferze, jakieś niespełnienie, może powodować obniżenie poczucia własnej wartości. Co więcej, taka odmowa współżycia nieuzasadniona może prowadzić do grzechu, gdyż taka osoba, której odmawiamy, może wybrać grzech. I to są grzechy seksualne, takie jak pornografia, masturbacja, ale mogą to być również uzależnienia, ucieczka np. w alkohol, również w gry – przekonywali Ramona i Janek Figatowie. – Ta osoba, która ma mniejszą ochotę na zbliżenie, powinna starać się odpowiedzieć na potrzeby drugiej osoby, odpowiedzieć z miłością, czyli nie dać po sobie poznać zniechęcenia, irytacji – dodali.

„Akt seksualny nie powinien być skoncentrowany na przyjemności”

Autorzy kanału Jednym Sercem dodali, że sam akt seksualny nie powinien być skoncentrowany na przyjemności. – W związku z tym taka pusta przyjemność, w oderwaniu od prokreacji i od zjednoczenia, otwarcia się na drugiego człowieka i dawania życia, jest w tym momencie moralnie niedopuszczalna – tłumaczył mężczyzna.

Czytaj też:

Strajk Kobiet. Spór Scheuring-Wielgus z policją. Do sprawy włączyła się Pawłowicz