Peja krytykuje premiera Morawieckiego. „Więc ludziska - no worries wystarczy dotrwać”

„Zamiast wzięcia odpowiedzialności za dramatyczną sytuację związaną z epidemią COVID-19 pan premier standardowo zaczyna wystąpienie od statystyk związanych z wolnymi łóżkami w szpitalach. Łóżkami, których nie ma kto obsłużyć. Bez sprzętu i rąk do pracy. Zewsząd dobiegają dramatyczne relacje lekarzy na temat kondycji placówek, które zmieniają się w umieralnie, bo liczba zgonów z każdym dniem się zwiększa” – napisał Peja na swoim profilu na Facebooku. „Pan premier wierzy jednak że wspólnie dotrwamy z jak najmniejszą ilością zakażeń (o zgonach nie powiedział) do pierwszej partii szczepionek. Więc ludziska – no worries wystarczy dotrwać” - dodał raper.

Peja: Zróbcie wszystko, by nie trafić do szpitala. Często to podróż w jedną stronę

Muzyk wspomniał także o badaniu politycznych preferencji wyborców. Sondaż, w którym badano zaufanie Polaków do polityków został przeprowadzony przez pracownię IBRiS dla Onetu. Ranking otwiera Mateusz Morawiecki, któremu ufa 41,3 proc. badanych (wzrost o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). „I pomyśleć, że w najnowszych sondażach premier Morawiecki cieszy się największym zaufaniem społecznym. Ręce opadają” - ocenił. Raper zaapelował także o przestrzeganie obowiązujących restrykcji. „Kochani dbajcie o siebie. Zróbcie co w waszej mocy by nie trafić do szpitala. Bardzo często się zdarza, iż jest to podróż w jedną stronę” – podkreślił.

Koronawirus w Polsce - jakie restrykcje?

W sobotę 21 listopada Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski oraz Jarosław Gowin przedstawili plan na najbliższe 100 dni. Jak tłumaczyli politycy, pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Ponadto, nauka zdalna potrwa co najmniej do świąt Bożego Narodzenia. Do tego samego czasu zamknięte pozostaną kina, teatry, biblioteki, siłownie, kluby fitness, parki rozrywki, hotele i inne obiekty noclegowe oraz lokale gastronomiczne. Wydarzenia sportowe nadal odbywają się bez udziału publiczności, w całym kraju obowiązuje także zakaz organizowania wesel i innych uroczystości rodzinnych. W przestrzeni publicznej jest obowiązek zasłaniania nosa oraz ust.

