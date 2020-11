Andrzej Duda prosi o wsparcie zbiórki charytatywnej. „My z Agatą już się przyłączyliśmy”

Andrzej Duda udostępnił na swoim prywatnym profilu na Twitterze link do zbiórki pieniędzy organizowanej na portalu Się Pomaga. Chodzi o zbiórkę funduszy na leczenie 50-letniego Jana Fiedora, który walczy z ciężką postacią choroby nowotworowej - chłoniakiem złośliwym.

„Bardzo pilne! Nasz tata ma nowotwór - walczy o życie! Walka jest dramatyczna i rozpaczliwa, bo śmiertelna choroba nie odpuszcza – to wznowa. Chemia już nie działa, została ostatnia szansa. Leczenie za ponad 1,3 mln złotych – tyle kosztuje to, co dla nas nie ma ceny: życie naszego taty” - napisały córki mężczyzny Kasia oraz Weronika w opisie zbiórki. Szansą dla mężczyzny jest terapia Car-T Cell, która polega na pobraniu limfocytów T i zmodyfikowaniu ich w taki sposób, by potrafiły walczyć z nowotworem. „Wielu osobom uratowała życie. Niestety, nie jest refundowana. Kwota to ponad 1,3 miliona złotych. To cena, której same nigdy nie będziemy w stanie zapłacić” - dodały córki Jana Fiedora. Do tej pory na koncie zbiórki jest ponad 314 tysięcy złotych.

„Miałem dziś poruszające spotkanie. Podeszła do mnie młodziutka dziewczyna prosząc o wsparcie dla swojego Ojca. Rozdawała na ulicy ulotki z prośbą o pomoc. My z Agatą już się przyłączyliśmy. Jeśli możecie, rozważcie. Każdy gest się liczy. Z góry dziękuję” - zaapelował Andrzej Duda.

twitter

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zbiórce odsyłamy na portal siepomaga.pl.

Czytaj też:

Onet: Konta bankowe Giertycha i Krauzego pod lupą prokuratury