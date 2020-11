Zgierz. Półnaga pacjentka na podłodze. Szpital wydał oświadczenie

Zdjęcie, które szeroko udostępniano w mediach społecznościowych wykonano w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu. Starsza kobieta usiłuje na nim poradzić sobie z wejściem na szpitalne łóżko. Jest półnaga, ubrudzona fekaliami, leży na podłodze.

Jak o sprawie pisał „Dziennik Łódzki”, pacjentka prawdopodobnie spadła z łóżka lub przewróciła się tuż przy nim. Nie wiadomo, kto wykonał, a następnie udostępnił zdjęcie. Nie ma również informacji, czy osoba ta pomogła pacjentce, czy jednie ograniczyła się do rozpowszechnienia fotografii.

Oświadczenie Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu

Do sprawy odniósł się Szpital Wojewódzki w Zgierzu, który opublikował oświadczenie na swoim Facebooku.

„Z uwagi na materiał o złym traktowaniu pacjentów w szpitalu zakaźnym uprzejmie informujemy, że zdjęcie zostało wykonane na styku zmian personelu pielęgniarskiego, która trwa maksymalnie 15 minut. Pacjentka po wejściu na strefę personelu pielęgniarskiego przed godziną 8.00 miała wykonane wszystkie czynności pielęgnacyjne” – informuje szpital.

„Jednocześnie po wizycie pielęgniarskiej nastąpiła wizyta lekarska. Jest nam niezmiernie przykro z zaistniałej sytuacji, ponieważ personel szpitala kieruje się niezwykłą empatią oraz chęcią pomocy. Zapewniamy, że sprawa zostanie wnikliwie sprawdzona” – czytamy dalej.

Szpital poinformował także, że cały personel został wezwany do pisemnych wyjaśnień w tej sprawie. „Jeśli doszło do zaniedbania zostaną wyciągnięte konsekwencje. Do czasu wyjaśnienia prosimy o nieprzekazywanie nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji, gdyż mogą być krzywdzące” – kończy oświadczenie Szpital Wojewódzki w Zgierzu.

