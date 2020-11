„Król dopalaczy” miał stanąć przed sądem. Plany pokrzyżował koronawirus

Jan S., nazywany też „królem dopalaczy”, został zatrzymany przez policję 3 stycznia 2020 roku. Za mężczyzną były wydane dwa listy gończe i dwa Europejskie Nakazy Aresztowania oraz czerwona nota Interpolu. Wówczas policja informowała, że Jan S. jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się rozprowadzaniem tzw. dopalaczy.

Sprawa „króla dopalaczy”. Jan S. miał oferować 100 tys. za zabójstwo prokuratora generalnego

Później pojawiły się informacje o innych przestępstwach, o które podejrzany jest Jan S. Łącznie usłyszał 14 zarzutów, w tym nakłanianie do zabójstwa prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (miał za to oferować 100 tys. zł). Miał też nakłaniać do zabicia policjantów i prokuratorów zaangażowanych w rozbicie jego grupy.

Akt oskarżenia przeciwko Janowi S. Miał oferować 100 tys. zł za zabójstwo Ziobry

Do tego Jana S. oskarżono jeszcze m.in. o namawianie do nękania funkcjonariuszy i próby wręczania łapówek. Za wymienione zarzuty grozi mu dożywocie. Oprócz tego toczy się inne postępowanie wobec Jana S., obejmujące jego działalność w ramach narkobiznesu. Zarzuty dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czy handlem i przemytem dopalaczy oraz narkotyków. To odrębny akt oskarżenia.

Rozprawa Jana S. przełożona. „Król dopalaczy” może mieć koronawirusa

Na poniedziałek 23 listopada zaplanowano pierwszą rozprawę w procesie Jana S. Jednak jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, rozprawa się nie odbyła, a Jan S. nie został w ogóle doprowadzony do sądu z aresztu. Okazało się bowiem, że Jan S. miał kontakt z adwokatem, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 2 grudnia.

