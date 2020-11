Opozycja na wojennej ścieżce? Scheuring-Wielgus do PO: Hello, śpiochy

Przypomnijmy, że Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska) zapowiedziała w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24, że jej ugrupowanie zawiadomi prokuraturę w sprawie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Platforma zarzuca liderowi PiS podżeganie do przekroczenia uprawnień przez policję podczas zeszłotygodniowego Strajku Kobiet.

Do zapowiedzi posłanki Nowackiej odniosła się Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), która zarzuciła Koalicji Obywatelskiejdublowanie działań, jakie Lewica już podjęła. „Słyszę, że PO i Basia Nowacka chcą złożyć zawiadomienie do prokuratury na Kaczyńskiego. Hello, śpiochy, 5 listopada Lewica już to zrobiła. Po co dublować, współpracujcie z nami” – napisała.

facebook

Robert Biedroń: PO i PSL chowają głowę w piasek

Dzień wcześniej także inny z liderów Lewicy – europoseł Robert Biedroń zaatakował na Twitterze pozostałe partie opozycyjne. Powodem była informacja RMF FM, że pod przygotowywaną w PE rezolucją popierającą Strajk Kobiet nie podpiszą się przedstawiciele PO i PSL.

„PO i PSL jak zwykle chowają głowę w piasek w kwestiach światopoglądowych. To zdrada wobec Polek! Można chodzić na manifestacje i zbierać poparcie polityczne, ale tutaj trzeba podjęcia odważnej decyzji, po której się stoi stronie” – skomentował Biedroń.

twitter

Do słów Biedronia odnieśli się politycy PO, którzy zarzucili mu kłamstwo i próbę podzielenia partii opozycyjnych.

twitterCzytaj też:

Strajk Kobiet słabnie, opozycja się cieszy. „Patrząc na Lempart, zaczynamy tęsknić za Kijowskim”