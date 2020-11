Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń. Wszystko, co musisz wiedzieć

Kto może złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Pedofilii?

Jak zaznaczył Kmieciak, każdy ma obowiązek zgłoszenia informacji o takim czynie przestępczym, jeżeli ma o nim świadomość. Nie musi być to pokrzywdzony lub osoba dla niego najbliższa. Sprawa też nie musi być aktualna, a zgłoszenie dotyczyć może wydarzeń sprzed wielu lat. „Komisję można zawiadamiać nie tylko o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, lecz także o tym, że jakieś osoby lub instytucje miały informacje o przestępstwie, ale nie podjęły działań albo starały się to ukryć” – czytamy w oświadczeniu komisji. „Można także wystąpić do Komisji z wnioskiem o monitorowanie postępowań prowadzonych przez policję, prokuraturę lub sądy. Ma prawo to zrobić każdy, nie tylko strona postępowania” – doprecyzowano.

Jak złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Pedofilii?

Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej komisji pkdp.gov.pl.

Odpowiedni formularz (https://www.gov.pl/web/pkdp/zgloszenie) należy wypełnić, wpisać swoje dane osobowe i kontakt do siebie, podać dane poszkodowanego i sprawcy, krótko opisać okoliczności sprawy (w miarę możliwości wskazać dowody, w tym świadków), podpisać formularz (ręcznie lub podpisem zaufanym ePUAP) i przekazać do Komisji:

na adres poczty elektronicznej zgloszenie@pkdp.gov.pl lub

osobiście (po telefonicznym zapisaniu się na spotkanie – nr tel. 22 699 60 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16.15) albo

za pośrednictwem poczty lub kuriera (na adres: Państwowa Komisja ds. Pedofilii, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).

Jakie przypadki badać będzie Komisja?

Komisja zapewnia, że każdy zgłoszony przypadek dokonania lub tuszowania przestępstwa pedofilii będzie zbadany, niezależnie od tego, kim jest osoba wskazana jako sprawca. W ramach ustawowo powierzonych zadań Komisja ma prawo analizować sprawy, które uległy przedawnieniu i wpisywać pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań. I z tych praw będzie w jak najszerszym zakresie korzystać.