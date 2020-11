Jedno zagadnienie, dwa różne apele do premiera. Dwugłos w parlamencie

Projekt uchwały Senatu w tej sprawie zostanie przedłożony na zbliżającym się posiedzeniu izby. Senat rozpoczyna swoje prace w środę 25 listopada i kończy w piątek 27 listopada. W projekcie, jaki przygotowali senatorowie znalazł się apel do premiera, by „wycofał się z gróźb weta unijnego budżetu”.

Senat: Poświęcanie kluczowych interesów państwa dla ochrony interesów partii rządzącej jest sprzeczne z polską racją stanu

„Weto, którego użycie rząd PiS zapowiada, godzi w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski. Grozi opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem wypłaty setek miliardów złotych ze środków europejskich dla Polski, w tym z Instrumentu na rzecz Obudowy i Zwiększania Odporności, które mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa” – piszą senatorowie.

„Rząd PiS grozi obywatelom Polski i Unii Europejskiej zabraniem tych funduszy tylko dlatego, by nadal łamać zasady praworządności, kontynuować atak na niezależne sądy, czyli w istocie po to, by zapewnić bezkarność funkcjonariuszom formacji rządzącej. Grożenie wetem jeszcze bardziej pogłębia osamotnienie międzynarodowe polskiego rządu i trwający od pięciu lat dryf kraju z centrum decyzyjnego Unii Europejskiej na jej margines” – dodają.

„Senat podkreśla, że poświęcanie kluczowych interesów państwa dla ochrony interesów partii rządzącej jest sprzeczne z polską racją stanu. Rządy prawa i niezawisłe sądy służą każdej Polce i każdemu Polakowi, są fundamentem porządku prawnego zarówno w Polsce, jak i w każdym innym kraju Unii Europejskiej. Senat odrzuca stwierdzenia premiera, że „nie do takiej Unii wchodziliśmy”, oraz „to nie jest Unia, która ma przed sobą przyszłość”. Jest odwrotnie. Senat przypomina, że podjęta przez naród decyzja o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która jest nie tylko wspólnotą gospodarczą, ale przede wszystkim wspólnotą wartości, jest aktualna i ostateczna” – czytamy dalej w projekcie.

Sejmowa większość z poparciem dla premiera

Jeśli projekt uchwały Senatu zostanie zaakceptowany, a polityczna arytmetyka na to wskazuje, będzie on stał w sprzeczności z uchwałą, jaką w zeszłym tygodniu podjął Sejm. Przypomnijmy, że 19 listopada Sejm poparł projekt uchwały autorstwa PiS, w którym wyrażono poparcie dla negocjacji premiera Morawieckiego nad unijnym budżetem. Jeśli jednak negocjacje te nie przyniosą oczekiwanego skutku, a unijni przywódcy nadal będą chcieli powiązać budżet z praworządnością państw członkowskich, premier ma zielone światło od Sejmu, by zgłosić weto budżetu.

Wcześniej, w samym Sejmie, nie było zgody w kwestii poparcia dla projektu PiS. Opozycja zgłosiła aż trzy osobne projekty, w których krytykowała chęć weta ze strony rządu. Projekty Koalicji Obywatelskiej, PSL-Koalicji Polskiej i Lewicy przepadły jednak w głosowaniach. Aprobatę zyskał jedynie projekt uchwały PiS, na który zagłosowało 236 posłów, z czego 231 z PiS, a 5 z Kukiz'15.

