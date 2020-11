Incydent w siedzibie Strajku Kobiet. Suchanow do dziennikarzy TVP: Jesteście psami

We wtorek 24 listopada odbyła się konferencja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Aktywistki mówiły m.in. o zadaniach Rady Konsultacyjnej i przedstawiły jej najważniejsze postulaty z zakresu praw kobiet, edukacji, ochrony zdrowia, świeckiego państwa, zmian klimatycznych oraz rynku pracy.

Strajk Kobiet domaga się dymisji Ziobry

W trakcie konferencji prasowej Marta Lempart zapowiedziała pomoc kobietom, które w sytuacjach określonych prawem będą chciały dokonać aborcji. – W związku z tym, że to nie jest wyrok, nie muszą się do niego stosować sędziowie. Lekarze nie mają żadnych podstaw, żeby stosować się do oświadczenia pani magister Przyłębskiej, ponieważ nie jest ono wyrokiem. Macie obowiązek stosować obowiązujące prawo. Przerywanie ciąży z powodów embriopatologicznych jest wciąż w Polsce legalne. Stan prawny się nie zmienił. Władza może kłamać dostatecznie długo na ten temat. Teraz walczymy o to, żeby ochronić osoby, które mogą być postawione przed konsekwencjami tego, że ktoś bezprawie uznał oświadczenie magister Przyłębskiej za wyrok – stwierdziła aktywistka.

Aktywistki domagają się także dymisji ministra sprawiedliwości. – Strajk Kobiet żąda implementacji zapisów konwencji stambulskiej, aby nie doprowadzić do legalizacji przemocy domowej w Polsce. Domagamy się dymisji ministra sprawiedliwości, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za kontakty z Ordo Iuris, za to, że nasze państwo staje się republiką Ordo Iuris, za to, że rządzą fundamentaliści. Szykujemy akcje w związku z działaniami Zbigniewa Ziobry – zapowiedziały.

Lempart: Czy ktoś jeszcze jest z prawdziwych dziennikarzy?

Przed rozpoczęciem konferencji doszło do incydentu. Nie zostali na nią wpuszczeni dziennikarze TVP, Telewizji Republika oraz „Gazety Polskiej”. – Państwo jako służby PiS możecie pobrać wizję i fonię od policji, od ABW, tak jak to cały czas robicie, nie ma potrzeby przychodzić (…) Czy ktoś jeszcze jest z prawdziwych dziennikarzy? – zapytała Marta Lempart. – Jesteście psami – powiedziała z kolei do dziennikarzy inna aktywistka – Klementyna Suchanow.

Dlaczego Lempart wyrzuciła dziennikarzy TVP Info z konferencji?

Nie był to pierwszy raz, gdy dziennikarze TVP nie zostali wpuszczeni na konferencję Strajku Kobiet. – Konferencje prasowe są dla dziennikarzy. TVP Info to nie jest żadne medium, oni udają telewizję. Jak przychodzą funkcjonariusze partyjni, to nie będą tam wpuszczani. Skoro ktoś, kto nie jest mile widziany, jest rządowym agentem i pod pretekstem udziału w konferencji włamuje nam się do siedziby, to jest odpowiednio potraktowany. Po co przychodzą na wydarzenie, na które nikt ich nie zaprasza? –komentowała przed kilkoma dniami na antenie Radia Zet Marta Lempart o wyrzuceniu ekipy TVP Info z konferencji prasowej.

