RMF FM: SOP kupi nowe limuzyny. „Mają gwarantować najwyższy luksus”

Z informacji radia RMF FM wynika, że Służba Ochrony Państwa przygotowuje się do zakupu nowych limuzyn. Właśnie ogłoszono przetarg na zakup 25 samochodów. Planowany jest m.in. zakup trzech mocnych samochodów osobowo-terenowych, których silniki mają mieć 300 koni mechanicznych. Jak podaje RMF FM, wyposażenie obejmuje wszelkie udogodnienia dla kierowcy i pasażerów, a samochody mają gwarantować najwyższy luksus. W przetargu wspomniano także o chęci zakupu dwóch limuzyn średniej klasy z silnikami, które mają minimalnie 190 koni, do tego 10 bogato wyposażonych minivanów i busów. SOP chce także kupić kilka samochodów osobowych oraz dwa samochody ciężarowe o masie do 3,5 tony.

308 limuzyn rządowych

Na początku listopada "Fakt" donosił, że rząd planuje zakup 308 nowych samochodów, które mają trafić do ministerstw. Z ustaleńdzieninka wynika, że samochody mają trafić do ministerstw w tym m.in. do resortów spraw zagranicznych i obrony narodowej. Gazeta podkreśla, że oprócz tradycyjnych aut, rząd zamierza kupić także samochody hybrydowe i elektryczne. Oprócz aut osobowych mają zostać kupione także SUV-y z napędem na cztery koła, furgonetki i busy. Piotr Muller, rzecznik prasowy rządu powiedział, że „nagłówki o limuzynach faktycznie przyciągają uwagę, ale jak wejdzie się w przetarg, to zobaczy (się) rozpiskę zakupów i mamy 70 instytucji, które czasami kupują po 1 samochodzie”.

