Kuriozalna teoria spiskowa lidera Bayer Full o liderkach Strajku Kobiet

Muzyk disco-polo w TVP Info wygłosił teorię na temat liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który organizuje w polskich miastach protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza prawo aborcyjne. Lider Bayer Full stwierdził, że nazwiska Marty Lempart czy Klementyny Suchanow nie brzmią po polsku, co może świadczyć o tym, że aktywistki należą do jakiejś zagranicznej agentury. – Proszę Państwa, czy Państwo zwrócili uwagę na nazwiska pań, które stoją na czele tych strajków. Pani Lempart to brzmi tak po niemiecku. Pani Suchanow to jakoś tak mi brzmi po rosyjsku. Czy to nie jest jakaś agentura, która cały czas próbuje nami sterować i podgrzewać emocje? – powiedział w TVP Info Sławomir Świerzyński. Do wypowiedzi lidera Bayer Full odniósł się prowadzący program „#Jedziemy” Michał Rachoń, który podkreślił, że brzmienie nazwiska nie ma żadnego znaczenia.

Kazik kontra Świerzyński. „Kto by chciał ich płytę kupić?”

Wcześniej muzyk disco-polo zabłysnął wypowiedzią na temat Kultu. Wypłaty rządowych dotacji na rzecz artystów, a właściwie ich wysokość, były szeroko komentowana od momentu ujawnienia listy. Po lawinie komentarzy Piotr Gliński poinformował, że wypłaty zostały wstrzymane. Jednym z beneficjentów finansowego wsparcia jest Sławomir Świerzyński.

Lider zespołu Bayer Full odniósł się do oświadczenia Kazika Staszewskiego, który stwierdził, że: „Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy”. - Kto by chciał ich płytę kupić? Kto pamięta taki zespół jak Kult? Ja się akurat obracam w zupełnie innym środowisku i towarzystwie i tego rodzaju muzyka tam nie jest w ogóle słuchana – powiedział Sławomir Świerzyński na antenie Polsat News.

