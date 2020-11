Poseł i samorządowcy w hotelowej restauracji. Sprawą zajęła się policja

W związku z pandemią koronwirusa co najmniej do 27 grudnia wszystkie lokale gastronomiczne deczyją rządu pozostaną zamknięte. Restauracje mogą jedynie przygotowywać posiłki na wynos lub w dostawie. Tymczasem jak opisują Nowiny Nyskie w jednej z hotelowych restauracji doszło do spotkania m.in. burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza (nie miał maseczki) oraz posła Porozumienia Kamila Bortniczuka.

Sprawą zainteresowała się policja. – Zgłaszający przekazał, że w jednym z hoteli mają znajdować się osoby, które ze względu na obowiązujące przepisy pandemiczne nie powinny się tam znaleźć – powiedziała Magdalena Skrętkowicz z policji w Nysie. W trakcie interwencji przedstawiciele hotel zapewnili, że w obiekcie przebywają wyłącznie goście hotelowi, którzy znajdują się tam zgodnie z obowiązującymi przepisami. – Jednak w toku dalszych czynności ustalono, że w spotkaniu mogły brać udział także osoby, które nie były gośćmi hotelowymi. W związku z tym prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie – dodała funkcjonariuszka.

Co na to Kamil Bortniczuk?

Poseł Porozumienia w rozmowie z TVN24 tłumaczył, że był gościem hotelu w ramach podróży służbowej. Potwierdza też, że w kolacji – która była zwieńczeniem służbowej wizyty przedstawicieli zarządu Krajowego Zasobu Nieruchomości na Opolszczyźnie wzięli udział nyscy samorządowcy. – Wpadli na chwilę – zaznaczył Kamil Bortniczuk. Także Elwira Ślimak, zastępca burmistrza Nysy zapewniła, że spotkanie miało charakter służbowy.

Czytaj też:

Dlaczego Szydło nie zabiera głosu ws. aborcji? „Beata chce być prezydentem”