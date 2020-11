Intrygujące znalezisko na dnie Morskiego Oka. TOPR wyjaśnia „zagadkę” i publikuje zdjęcia

W dniach 16-20 listopada 2020 w Morskim Oku odbyło się szkolenie Sekcji Nurkowej TOPR. „Zajęcia miały po części zastąpić planowane działania w jaskiniach, które nie doszły do skutku z uwagi na ograniczenia związane z pandemią. Dołożono wszelkich starań, by utrzymać stosowny reżim sanitarny” – czytamy we wpisie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego TOPR na Facebooku.

Morskie Oko i „Syrena”. TOPR publikuje zdjęcia

Jak poinformowano w dalszej części postu, w szkoleniu uczestniczyli nurkowie sekcji, kandydaci do sekcji oraz instruktorzy zewnętrzni. „W ramach zajęć głównie szkolono się z nurkowania na obiegu zamkniętym w układzie sidemount (T-REB), trenowano poręczowanie jaskiniowe, nurkowanie w warunkach ograniczonej widoczności oraz dokonywano nurkowań zwiadowczych na obszarze Morskiego Oka. Nurkowie kandydaci uczestniczyli w szkoleniach podstawowych” – relacjonowano dalej.

TOPR w mediach społecznościowych opublikowało także zdjęcia, na których widać łódź. Jaka jest jej historia? „»Syrena« przed laty służyła do przewozu turystów poprzez taflę Morskiego Oka. Przez lata zaginiona, odnaleziona została 5 lat temu przez nurków TOPR przy okazji działań szkoleniowych” – dodano.

