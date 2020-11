Uwaga! TVN: Uprowadzenie czy ucieczka. Gdzie jest Klaudia i jej syn?

Brak kontaktu

Rodzina 23-letniej Klaudii od ponad pół roku nie ma z nią żadnego kontaktu. W domu kobieta zostawiła 4-letnią córkę Oliwię. Dziewczynką opiekuje się babcia. Nie wiadomo, co dzieje się z drugim dzieckiem, niespełna rocznym niemowlakiem, którego zaginiona zabrała ze sobą.

– Ona nie zerwała z nami kontaktu dlatego, że tego chciała. Nigdy w życiu w to nie uwierzę, że nie chce przyjechać i zobaczyć córki. Jeśli nie chciałaby z nami kontaktu, to by zadzwoniła i nam to powiedziała – przekonuje Paulina Sadkowska, siostra Klaudii.

Klaudia po rozstaniu z ojcem Oliwii związała się z Damianem M. To mężczyzna karany w przeszłości za niszczenie mienia, rabunek, a także posługiwanie się dokumentami innej osoby. W rodzinnej miejscowości Klaudii jej partner wzbudza strach, dlatego znajomi 23-latki rozmawiali z nami anonimowo.

– Jak zaczęła się z nim spotykać, była bardzo zestresowana. Napisała do mnie kiedyś, że zostawił ją z małym dzieckiem w domu i wyjechał. Bez opłaconego mieszkania, bez jedzenia. Wysyłała mi zdjęcia ich rozmów, w których on ją wyzywał. Pisała, że nie jest w porządku, ale nie ma nawet na bilet, żeby wrócić do domu – opowiada koleżanka.