Poseł PiS kandydatem na nowego RPO? „Chcemy obiektywnego rzecznika”

Chociaż kadencja Adama Bodnara zakończyła się już we wrześniu, to wciąż nie powołano nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. PiS blokuje wybór na to stanowisko Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i rozważa przedstawienie swojego kandydata. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że może być nim Daniel Milewski.

Kadencja Adama Bodnara jako RPO zakończyła się 9 września, ale do momentu powołania następcy wciąż będzie pełnił tę funkcję. Do tej pory Sejm dwukrotnie odrzucał kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która nie należy do żadnej partii politycznej oraz ma poparcie klubów opozycyjnych i setek organizacji społecznych. Kto nowym RPO? Daniel Milewski jednym z kandydatów Onet nieoficjalnie przekazał, że PiS rozważa przedstawienie swojego kandydata, a wśród faworytów wymieniani są Bartłomiej Wróblewski oraz Daniel Milewski. Pierwszy z nich jest działaczem z Poznania, który zasłynął jako jeden z pomysłodawców złożenia skargi do TK w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Drugi z wymienionych to urodzony w Chicago poseł, który zasiada w Sejmie od dwóch kadencji. Milewski w rozmowie z RMF nie wykluczył, że zgodzi się na wystawienie swojej kandydatury. – Chcemy obiektywnego rzecznika. Skoro są propozycje, że moja osoba może w tym pomóc, to podjąłbym się tego zadania, tak samo jak każdego innego, które jest mi wyznaczane – zadeklarował. Parlamentarzysta skomentował także kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz, która jego zdaniem „za bardzo wchodziła w tematykę polityczną" . – A polityka nie powinna tu mieć większego znaczenia, czy ataki polityczne – dodał, nie wymieniając jednak konkretnych przykładów wspomnianych "ataków". – RPO jest po to, żeby być dalekim od jakiegokolwiek oskarżenia go o sympatie polityczne – podsumował.

