„Tajemniczy lodowy twór” w Puszczy Białowieskiej. Lasy Państwowe publikują zdjęcia

Już sama nazwa może wywoływać zaciekawienie. Jak powstają lodowe włosy? Ten proces szczegółowo wyjaśniają Lasy Państwowe na oficjalnej stronie internetowej: „Lód wyglądający jak włosy powstaje przy udziale grzybów znajdujących się w gnijącym drewnie, obumierających częściach roślin, przy jednoczesnej dużej wilgotności powietrza i temperaturze poniżej zera”.

Lodowe włosy. Jak wyglądają?

Jak podaje wspomniane źródło, pierwszy raz lodowe włosy opisano w 1918 roku, ale tajemnicę ich powstawania naukowcy odkryli dopiero kilka lat temu.

„Lód ten powstaje w wyniku spowolnienia przez grzyby z gatunku Exidiopsis effusa procesu krystalizacji. Obecność łojówki różowawej powoduje, że woda zostaje delikatnie wypychana, tworząc bardzo cienkie, podłużne kryształki lodu. Niestety, po dotknięciu, lód szybko się topi” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Jesteście ciekawi, jak wyglądają lodowe włosy? Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, na których uchwycono to nietypowe zjawisko. Co ciekawe, ostatnio zaobserwowano je w leśnictwie Krynoczka w Puszczy Białowieskiej, a Lasy Państwowe określają je jako „tajemniczy lodowy twór”.

