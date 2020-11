RPO krytykuje policję, mówi o torturach. „Sprawy zaszły za daleko”

Zamykanie pokojowo protestujących w tzw. „kotle” , co zwiększa ryzyko transmisji koronawirusa, wywożenie zatrzymanych do odległych od ich miejsca zamieszkania komend, wreszcie użycie pałek teleskopowych przez funkcjonariuszy w cywilu – to tylko niektóre bezprawne działania policji, które wymienił z senackiej mównicy Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO krytycznie o działaniach policji

Adam Bodnar zauważył, że taktyka policji wobec uczestników protestów organizowanych przez Strajk Kobiet zmieniła się drastycznie z dnia na dzień. – Zmiana strategii nastąpiła 9 listopada (...) i od tego czasu widać, że policja działa na rzecz rozwiązywania wszystkich demonstracji – zauważył Bodnar.

Jak podkreślił, postępowanie policji wobec protestów w obronie praw kobiet to tylko wierzchołek góry lodowej. Wspomniał przy tym o torturach stosowanych na komisariatach wobec zatrzymanych, które zauważyła nawet Rada Europy. Dlatego – zdaniem rzecznika – w senacie mógłby powstać projekt ustawy o przestrzeganiu praw człowieka w działalności policji. Prace nad nim mogłyby być okazją do wysłuchania publicznego ofiar niezgodnego z prawami człowieka postępowania funkcjonariuszy.

