Piżama, rozczochrane włosy i wagary. MEMY o nauce i pracy zdalnej

W związku z zagrożeniem epidemicznym rządy wielu państw wprowadzają liczne ograniczenia, które dotyczą wielu dziedzin życia. Wprowadzane są limity osób, które mogą robić w jednym czasie zakupy w sklepie. Restrykcje dotyczą także m.in. branży rozrywkowej czy gastronomicznej.

Nauka i praca zdalna. Internauci tworzą memy

W Polsce zdecydowano się na wprowadzenie w odpowiedzi na pandemię koronawirusa nauczania zdalnego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wszystko po to, by ograniczyć transmisję SARS-CoV-2. Premier polskiego rządu apelował również do pracodawców, aby tam, gdzie to możliwe, wprowadzić pracę zdalną, aby jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Internauci pracę i naukę zdalną widzą na swój sposób, co pokazują na publikowanych memach. Dajcie znać, czy macie podobne zdjęcia klasowe i o której wstajecie, gdy pracę zaczynacie o 8:00. Sprawdza się u Was to, co z przymrużeniem oka pokazują użytkownicy mediów społecznościowych?

