Protesty w 102. rocznicę praw wyborczych dla kobiet. „Rondo Praw Kobiet” na rondzie Dmowskiego

28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski dekretem o ordynacji wyborczej przyznał kobietom czynne i bierne prawo wyborze. W 102. rocznicę tego wydarzenia w całym kraju zostały zorganizowane protesty Strajku Kobiet.

Protesty odbywają się m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie czy Gdańsku.

„Rondo Praw Kobiet” na rondzie Dmowskiego w Warszawie

W stolicy protest odbywa się pod hasłem: „W imię matki, córki, siostry”. Manifestacja rozpoczęła się na rondzie Dmowskiego, gdzie tabliczki z imieniem patrona zostały zastąpione tabliczkami z napisem „Rondo Praw Kobiet”.

„W 102. rocznicę naszej niepodległości idziemy w imię nas wszystkich - my, wnuczki tych, które wystukały sobie tę niepodległość parasolkami. W imię solidarności, którą możemy i chcemy się podzielić” – czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Cześć protestujących w trakcie marszu odpaliło też race.

W paru miejscach w trakcie protestu policja blokowała drogę protestującym kordonem. Jednak do godz. 17 nie dochodziło do powazniejszych starć, a tłum omijał policyjne kordony, wykorzystując do tego również mniejsze uliczki i podwórka. Policja spisywała cześć osób.

Przez policję blokowane maja być głównie ulice, a w wielu miejscach droga chodnikiem była umożliwona. Dlatego pochód został rozbity na kilka mniejszych grup. Wśród protestujących są również parlamentarzyści opozycji, którzy interweniują, gdy dochodzi do sytuacji konfliktowych.

