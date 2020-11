PSL będzie współpracować z Hołownią? Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada

Prezes ludowców był na antenie TVN24 dopytywany o prawdziwość medialnych doniesień na temat ewentualnej koalicji między PSL a tworzonym przez Szymona Hołownię ugrupowaniem Polska 2050. – W określonych tematach PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni będą współpracować, ale nie ma pędu z żadnej ze stron do zakładania koalicji – zadeklarował. Jak dodał, sama Koalicja Polska powiększy się z kolei o kolejne środowisko już jutro.

Pytany o niedawne zerwanie koalicji z Kukiz'15, stwierdził z kolei, że „wszystko ma swój czas i kres”. – Dziękuję za to, co dobre, ale to, co dla nas jest racją stanu, czyli groźba zawetowania unijnego budżetu, nie spotkało się ze zgodą – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz: To jest dla PSL nieakceptowalne

Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział również na zarzuty Pawła Kukiza, jakoby budżet był wymówką, a nie realnym powodem. – To jest powód. Głosowanie z PiS-em, porównywanie UE do ZSRR... to jest dla PSL nieakceptowalne – stwierdził.

Pytany przez Konrada Piaseckiego, czy za taką decyzją nie stała pragmatyka, m.in. podział środków z subwencji i funkcja wicemarszałka dla polityka Kukiz'15, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że „do rotacji na fotelu marszałka miało dojść dopiero po dwóch latach pracy Sejmu”. Do kwestii finansowych jednak się nie odniósł.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie róbmy Polakom wody z mózgu

Kosiniak-Kamysz skrytykował także działania policji podczas weekendowego protestu Strajku Kobiet. Przypomnijmy, że podczas strajku posłanka Barbara Nowacka, po pokazaniu policjantowi legitymacji prasowej, została potraktowana gazem prosto w twarz. W późniejszym komunikacie policja uznała, że policjant zachował się prawidłowo, gdyż nie ma obowiązku znać wszystkich posłów, a „osoba, która pomimo wezwań do odsunięcia się od policyjnego szyku, celowo nadal się zbliża i nagle wyciąga rękę z jakimś przedmiotem przed twarz policjanta, może być odebrana jako zagrożenie”.

– Nie róbmy Polakom wody z mózgu. Niech rzecznicy policji myślą, jak informować, a nie interpretować. Policja eskaluje konflikt od 11 listopada – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

– Nie dziwię się, że na protestach jest pani Nowacka, bo te protesty dotyczą poglądów, które poseł Nowacka głosi od bardzo wielu lat. Ja nie pojawiam się na protestach, bo uważam, że moją rolą jest przedstawianie rozwiązań, a nie uczestniczenie w protestach – dodał, odnosząc się do pytania o powody nieobecności polityków PSL w zgromadzeniach.

