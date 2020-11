Była ambasador RP stanie przed sądem. Miała znęcać się nad 7 podwładnymi

W 2019 roku Onet nagłośnił sprawę mobbingu i nękania pracowników w polskiej ambasadzie w Pradze, którego miała dokonywać ówczesna ambasador. Wówczas było wiadomo jedynie, że sprawą zajmowała się prokuratura. W połowie roku ambasador została odwołana. Wcześniej, bo w kwietniu tego roku, ruszyło postępowanie wyjaśniające, które zainicjował Rzecznik Dyscyplinarny Służby Zagranicznej.

Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna stwierdziła natomiast tuż przed odwołaniem ambasador, że dyplomatka dopuszczała się mobbingu.

Była ambasador RP Barbara Ć. stanie przed sądem

30 listopada Onet poinformował, że po 16 miesiącach postępowania prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciw Barbarze Ć., byłej ambasador RP w Pradze. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa.

Jak wylicza portal, akt obejmuje dwa zarzuty: znęcania się nad podwładnym (grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności) oraz złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika (art. 218. Kodeksu karnego), za co grozi do 2 lat więzienia.

Proceder mobbingu miał trwać od września 2018 roku do marca 2020 roku – wylicza prokuratura, a Barbara Ć. miała znęcać się nad siedmioma pracownikami ambasady RP w Pradze. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wyliczała w rozmowie z portalem, że ambasador dawała swoim podwładnym „nierealne terminy wykonania zadań”, a także poniżała, ubliżała.