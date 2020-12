Politechnika chce wyjaśnień od policji po Strajku Kobiet. Zarzuca służbom „nieuprawnione wtargnięcie”

W sobotę 28 listopada, w 102. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych, w stolicy organizowano protesty pod auspicjami Strajku Kobiet. Policja blokowała marsze w kilku miejscach, tak stało się też przy ulicy Waryńskiego. Tam – jak opisywali dziennikarze – stworzył się „kocioł”, w którym funkcjonariusze okrążyli powracających z demonstracji ludzi.

Część z nich próbowała salwować się ucieczką przez ogrodzenie na teren Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, by przedostać się na Pole Mokotowskie. Niektórym to się udało, ale po chwili znaleźli się tam funkcjonariusze, którzy ruszyli w pogoń za demonstrującymi. Policjanci rozstawili się też przy płocie, by uniemożliwić innym uczestnikom strajku przeskoczenie go. Nagrania z tych wydarzeń na Twitterze zamieszczał Marcin Terlik z Onetu.

Politechnika Warszawska reaguje na wtargnięcie policji na jej teren

W poniedziałek na stronach Politechniki Warszawskiej opublikowano stanowisko uczelni w sprawie tych zdarzeń. Na wstępie przypomniano, że Konstytucja gwarantuje uczelniom wyższym „autonomię na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Z tych zapisów wynika, że służby mogą wkroczyć na teren uczelni tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach, a według wiedzy Politechniki Warszawskiej, te nie wystąpiły 28 listopada. Wspomniane odstępstwa dotyczą sytuacji, w której rektor sam wezwie policję na uczelnię lub w „przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub klęski żywiołowej”.