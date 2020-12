Iława. Tragiczna śmierć małżeństwa lekarzy nad jeziorem. Nowe fakty

Serwis przypomina, że do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Małżeństwo 67-latków z Iławy (województwo warmińsko-mazurskie), pracujących jako lekarze, wybrało się na połów ryb na jezioro, którego część dzierżawili.

Ok. godz. 20:00 do służb wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu pary – czytamy. Jak podaje Radio Zet, zaginięcie zgłosił znajomy małżeństwa, który zaniepokoił się, że 67-latkowie długo nie wracają do domku nad jeziorem. Przeszukanie jeziora Zwiniarz zakończyło się tragicznie. Z wody wyłowiono ciała 67-latków.

Prokuratura: To prawdopodobnie nieszczęśliwy wypadek

Infoilawa.pl podaje, że w poniedziałek 30 listopada wszczęto śledztwo w tej sprawie. Jest ono nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Iławie i toczy się w kierunku art. 155 Kodeksu karnego. Jest to przepis mówiący o nieumyślnym spowodowaniu śmierci.

Jak mówi w rozmowie z serwisem prokurator z Iławy, na tym etapie śledztwa przyjęto, że prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas wypadu na ryby. Bardziej szczegółowe informacje o przyczynach śmierci małżeństwa wykaże dopiero sekcja zwłok.

Serwis dodaje, że zmarli 67-latkowie to cenione w Iławie małżeństwo lekarzy. 67-latka prowadziła praktykę laryngologiczną, z kolei jej mąż był pediatrą.

