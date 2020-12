Czarzasty popłakał się na wizji. „Jest pan fantastycznym prezydentem”

Po poniedziałkowym występie Jarosława Gowina w Polsat News dużo mówi się o decyzji dotyczącej stoków narciarskich. Z relacji ministra wynika, że to Andrzej Duda naciskał na to, by tego typu obiekty pozostały otwarte, co w swoim stylu skomentował Włodzimierz Czarzasty.

Po Twitterze krąży krótkie nagranie z udziałem Włodzimierza Czarzastego, który na sejmowym korytarzu został zapytany o Andrzeja Dudę i jego „naciski”, by nie zamykać stoków narciarskich. W odpowiedzi polityk zarzucił reporterowi ironiczną postawę w stosunku do prezydenta i sam kontynuował wypowiedź w takim stylu. – Prezydent podjął najważniejszą decyzję w swojej drugiej kadencji – stwierdził wicemarszałek Sejmu. Dalej polityk żartował, że „w Polsce nic się nie dzieje takiego co jest ważniejsze od tego, czy będzie jeździł (Andrzej Duda – przyp. red) na stoku czy nie” . – Jak pan śmie jako dziennikarz zwracać uwagę prezydentowi po tak horrendalnej, ważnej dla Polski, dla Polaków decyzji – dodał. Czarzasty swój występ okrasił odrobiną gry aktorskiej, roniąc łzy i zwracając się bezpośrednio do głowy państwa. – Panie prezydencie, naprawdę jest pan fantastycznym prezydentem – podsumował. twitter Jarosław Gowin: To Andrzej Duda nie chciał zamknięcia stoków – To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków – przekazał w poniedziałek na antenie Polsat News Jarosław Gowin. Co ciekawe, osiem dni wcześniej twierdził, że wyciągi narciarskie będą zamknięte przez zimę. Czytaj też:

