Tomasz Komenda został ojcem. Znamy płeć i imię dziecka

Jakiś czas temu Tomasz Komenda rozpoczął współpracę z fundacją braci Collins. I to właśnie oni przekazali za pośrednictwem Facebooka radosną nowinę. W poniedziałek 30 listopada na świat przyszło pierwsze dziecko Komendy i jego narzeczonej Anny Walter. Chłopiec o imieniu Filip urodził się o godzinie 15:03.

Jak Tomasz Komenda poznał narzeczoną?

Tomasz Komenda i Anna Walter poznali się na portalu randkowym. W programie „Uwaga! TVN” kobieta przyznała, że tak, jak większość Polaków, śledziła jego historię. - Współczułam mu tego, co go spotkało i tak zaczęliśmy ze sobą korespondować. Ten kontakt się kilkukrotnie nam urywał, ale naprawdę zaiskrzyło dopiero, gdy spotkaliśmy się przypadkiem na ulicy - powiedziała. - Uczucie, miłość przychodzi samo. Albo jest, albo go nie ma. Poczułem motylki w brzuchu, wiedziałem, że Ania jest tą jedyną - podkreślił z kolei Komenda. Mężczyzna przyznawał, że ojcostwo było jednym z jego największych marzeń. - U faceta chyba najważniejsze jest to, żeby usłyszał słowo "tata”. Tylko szkoda, że dopiero po 44 latach - mówił w rozmowie z TVN.

10 września odbyła się polska premiera obrazu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Po projekcji filmu Tomasz Komenda wszedł na scenę, uklęknął przed ukochaną i poprosił ją o rękę. Oświadczyny zostały przyjęte, a widownia na stojąco oklaskiwała zakochanych.

