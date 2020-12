Leszek Miller o Polsce i budżecie UE: Zostaniemy jak ciamajda w kącie

Leszek Miller pojawił się we wtorkowy wieczór w „Kropce nad i”, a rozmowa dotyczyła m.in. powiązania unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności. Politycy PiS sprzeciwiają się takiemu podejściu do rozdzielania funduszy stwierdzając, że UE niepotrzebnie ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski.

Budżet UE a praworządność. Leszek Miller komentuje

Pytany o to, jak na ten problem zapatrują się europosłowie z innych państw, były premier podkreślił, że „wszystkie kraje czekają na olbrzymie pieniądze, które mają napływać z długoletniej perspektywy budżetowej i funduszu odbudowy” . – To kraje, które często przechodzą pandemię w sposób tragiczny. I nagle słyszą, że Polska z niezrozumiałych przyczyn zamierza te pieniądze zablokować – dodał.

Zdaniem europosła SLD Mateusz Morawiecki „powinien machnąć ręką na dąsy Ziobro i innych chłystków – i nie zgłaszać weta” . Jak podkreślił, taka postawa pozwoliłaby szefowi rządu pozytywnie zapisać się w historii. W przeciwnym razie w przypadku funduszu odbudowy pozostałe kraje prawdopodobnie zawrą umowę międzyrządową, rozdzielając między siebie pieniądze. – My zostaniemy jak taka ciamajda w kącie i będziemy patrzeć bezsilnie na to, jak inni konsumują pieniądze – stwierdził.

Protesty w Warszawie. Co na to Leszek Miller

Były premier został również zapytany o sobotnie protesty w Warszawie, podczas których demonstranci byli niekiedy brutalnie pacyfikowani przez policję. Zdaniem Millera można w tym kontekście mówić o odpowiedzialności służbowej i politycznej. Pierwszą powinni ponieść szefowie policji z komendantem głównym na czele, a drugą Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Kamiński.

Polityk stwierdził, że nie przypomina sobie sytuacji, by wobec pokojowo demonstrujących kobiet stosowano metody takie jak gazowanie po oczach. – To już nie jest kryzys wizerunkowy policji, to kompletny upadek. Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich trzech lat zaufanie do policji spadło o 20 proc. – zauważył.

Według europosła po tym, jak Jarosław Kaczyński objął stanowisko wicepremiera i „poczuł się bardzo pewnie”, poszły „wyraźne wytyczne polityczne do szefów policji, żeby zmienić taktykę” . Miller mówił w tym kontekście o brutalnym postępowaniu, zastraszaniu, legitymowaniu czy tłamszeniu chęci do manifestowania. – W ten sposób dysponenci polityczni liczą, że demonstrantów będzie coraz mniej – ocenił.

Czytaj też:

Spotkanie Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy. O czym rozmawiają politycy?