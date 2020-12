Chcą odebrać Wałęsie honorowe obywatelstwo. „Powinien zająć się wnukami, a nie medialnymi fantazjami”

Tytuł honorowego obywatela Bielska-Białej przyznano Lechowi Wałęsie w 1991 roku. Teraz Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin chce byłego prezydenta pozbawić tytułu. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pojawiła się petycja w tej sprawie, której autorką jest Monika Socha-Czyż - była członkini PiS, była przedstawicielka Sejmiku Województwa Śląskiego i była kandydatka w wyborach na prezydenta Bielska-Białej.

Petycja oparta na książce Cenckiewicza

„W 1991 roku Rada Miejska Bielska-Białej nie miała wglądu do ujawnionych wiele lat później dokumentów i ekspertyz biegłych z zakresu pisma ręcznego i grafologii. Dzisiejsza wiedza - pomimo opozycyjnej karty Lecha Wałęsy po 1980 roku - nie pozwala na niezaprzeczalne uznanie go za osobę, która powinna być uhonorowana tytułem honorowego obywatela miasta” - twierdzi autorka petycji. Na poparcie swoich tez przytoczyła m.in. książkę autorstwa Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka pt. "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii", w której przedstawiono i opisano związki Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Na swoim koncie na Twitterze Socha-Czyż zamieściła także wpis, w którym zasugerowała, że Lech Wałęsa „zamiast medialnymi fantazjami powinien się zająć swoimi wnukami”. Do wpisu dołączyła artykuł dotyczący problemów z prawem jednego z wnuków byłego prezydenta.

