Kulisy politycznej narady na Nowogrodzkiej. „Kroku wstecz nie będzie”

Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy spotkała się we wtorek 1 grudnia. Jarosław Gowin przyznał na antenie Polskiego Radia, że politycy PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski dyskutowali m.in. o walce z koronawirusem i szczepieniach na COVID-19. Poruszono także kwestię negocjacji ws. budżetu UE. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że na Nowogrodzkiej omawiano dwa scenariusze. Według dziennikarzy pierwszy to „weto albo śmierć”, który proponuje Zbigniew Ziobro przy akceptacji Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei druga rozważana opcja to złagodzenie kursu i dogadanie się z Brukselą, za czym ma optować Mateusz Morawiecki. "SE" powołując się na słowa senatora Stanisława Karczewskiego podał, że w trakcie narady zawiązano porozumienie między premierem a ministrem sprawiedliwości. – Absolutnie z naszej strony nie będzie zgody na powiązanie budżetu unijnego z tzw. praworządnością. I nie ma różnicy zdań między premierem Morawieckim, a ministrem Ziobrą w tej sprawie – powiedział polityk.

Spięcie na linii Gowin-Gliński

Jeden z członków rządu znający przebieg spotkania przyznał w rozmowie z Wirtualną Polską, że kroku wstecz nie będzie. – Jeśli niemiecka prezydencja i europejscy "skąpcy", typu Holandia, się nie cofną, to my nie zrobimy ani kroku wstecz. Weto będzie konieczne – dodał. I właśnie takie stanowisko miała przyjąć Rada Koalicji po wtorkowym spotkaniu. WP donosi również, że w tej sprawie doszło do małego "spięcia" podczas wtorkowej narady między Gowinem a innym wicepremierem – ministrem kultury Piotrem Glińskim, któremu ws. unijnych negocjacji bliżej jest do stanowiska ofensywnego wobec UE.

Gowin w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zapewniał, że wierzy, iż premier Morawiecki z najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej przywiezie dobry kompromis. – Na spotkaniu Rady Koalicji założono najgorszy scenariusz: że unijni decydenci nie zmienią na najbliższym szczycie UE swojej postawy. I że żadnego kompromisu nie będzie. Wtedy – razem z Węgrami – trzeba będzie użyć weta. Premier Morawiecki ma tu na pewno pełne wsparcie całego PiS i Solidarnej Polski. Sam Jarosław Kaczyński ani przez sekundę nie "rozwadniał" stanowiska w tej sprawie – powiedział informator portalu.

Terlecki: Unia Europejska nie może działać poza traktatami

Pytany o ustalenia po naradzie Ryszard Terlecki stwierdził, że uczestnicy spotkania zgodzili się, że obrona suwerenności, zarówno politycznej, jak i ekonomicznej, jest istotna. – Zgodziliśmy się też w tym, że Unia Europejska nie może działać poza traktatami i nie może łamać prawa, które sama ustanowiła i które ją obowiązuje – podkreślił.

Szczyt Rady Europejskiej ws. budżetu UE planowany jest na 10-11 grudnia.

Czytaj też:

Nowa twarz w gabinecie politycznym Jarosława Gowina. To 20-letni student