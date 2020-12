Episkopat zabrał głos ws. rezolucji PE o aborcji w Polsce. „Fałszowanie rzeczywistości”

W rezolucji dotyczącej Polski Parlament Europejski stwierdza, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które wykreśla z polskiego prawa możliwość aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu „zagraża zdrowiu i życiu kobiet”, spychając aborcję do podziemia. Rezolucja popiera protesty kobiet i mówi o „nadmiernym i nieproporcjonalnym użyciu siły i przemocy wobec protestujących”.

Rezolucja PE. Episkopat reaguje

Do dokumentu odniósł się Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. „Mówienie o tzw. kompromisie prawnym w sprawie ochrony życia jest fałszowaniem rzeczywistości, ponieważ pomija się w nim najważniejszą, trzecią stronę sporu, czyli dzieci nienarodzone oraz ich niezbywalne prawo do życia” – napisał w oświadczeniu abp Stanisław Gądecki. Hierarcha powołał się w swoim oświadczeniu na Kartę Praw Podstawowych, w której napisane jest, że „każdy ma prawo do życia” .

Unia Europejska tym samym uznaje, że niezbywalna godność osoby ludzkiej i poszanowanie prawa do życia stanowią podstawowe kryterium demokracji i państwa prawnego – napisał abp Gądecki.

Przewodniczący KEP jako „mylący” określił sam tytuł rezolucji, tłumacząc, że w systemie prawa międzynarodowego nie istnieje coś takiego jak „prawo do aborcji” . „W żadnym demokratycznym porządku prawnym nie może być bowiem prawa do zabijania niewinnego człowieka” – czytamy w oświadczeniu Przewodniczącego KEP.

