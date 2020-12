Agata Kornhauser-Duda przekazała naszyjnik na licytację. Chce wesprzeć szczytny cel

Mikołaj Karelus ma 22 miesiące i razem z rodzicami mieszka w Białymstoku. U chłopca zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni, a jego rodzice rozpoczęli zbieranie pieniądzy na „nierefundowany, najdroższy na świecie lek”, który kosztuje ponad 9 mln zł. Trwa wyścig z czasem, ponieważ terapia może być zastosowana jedynie u dziecka ważącego mniej niż 13,5 kg. Chłopiec waży aktualnie tylko 2,5 kg mniej.

„Choć intelektualnie rozwijał się niezwykle szybko, jego zdolności motoryczne znacząco różniły się od umiejętności innych dzieci. Od samego początku był rehabilitowany z powodu wzmożonego napięcia obręczy barkowej oraz karku. Walczyliśmy z rehabilitantami o każdą nową zdolność. Niestety, efekty tej walki były mizerne” – napisali rodzice chłopca, który ma problemy nawet z utrzymaniem pozycji siedzącej.

Trwa zbiórka na leczenie Mikołaja Karelusa. Pierwsza Dama przekazała naszyjnik

Pieniądze na terapię chłopca można wpłacać nie tylko na portalu siepomaga.pl, ale również biorąc udział w licytacjach organizowanych na facebookowej grupie. To właśnie tam trafił naszyjnik przekazany przez Agatę Kornhauser Dudę.

Pierwsza Dama do biżuterii dołączyła pudełko oraz krótki liścik z podziękowaniem dla osoby, która wylicytuje naszyjnik. Jego cena wywoławcza to 100 zł, a już 3 grudnia o godz. 17 najwyższa proponowana kwota wyniosła 1000 zł. Licytacja potrwa do godz. 20 w poniedziałek 7 grudnia.

